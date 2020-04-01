В Австрии уровень безработицы из-за коронавируса достиг наивысшего показателя с 1946 года

Пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные австрийского агентства АРА.

В целом по стране число зарегистрированных безработных выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года.

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В марте на 52,5% больше людей остались без работы по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего без работы - более полумиллиона человек.

В регионе Тироль, который сильно зависит от туризма и особенно сильно пострадал от пандемии, безработица в марте выросла на 199% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Лыжный сезон в Альпах был прерван в прошлом месяце, когда случаи коронавируса начали резко увеличиваться.

Число безработных больше всего увеличилось в сферах размещения и питания (+145,1%, или +60 784 человека), строительства (+94,8%, +28 191) и транспорта (+83,8%, +13 728).

В конце марта число людей, не имеющих работы в розничной торговле, выросло на 34,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По состоянию на утро среды число подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Австрии возросло до 10 192. В результате болезни 146 человек умерли, а 1095 выздоровели.

Как сообщалось ранее, сотни человек объединятся для иска против действий власти австрийской федеральной земли Тироль в связи с вероятным заражением коронавирусом на курорте Ишгль.

Ишгль начали упоминать в негативном контексте, поскольку в начале марта у бармена одного из местных баров обнаружили коронавирус, однако местные власти сообщили, что угрозы нет, поэтому курорт оставался открытым. Карантин в Тироле ввели только 19 марта.