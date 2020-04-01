Князь Монако вилікувався від коронавірусу
Князь Монако принц Альбер II видужав від коронавірусу і завершив свій період самоізоляції.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Про зараження глави Монако стало відомо 19 березня. Він проходив лікування у Лікарняному центрі принцеси Грейс, державній лікарні князівства.
Після двох тижнів самоізоляції він був виписаний за рекомендацією лікарів.
"Все в порядку. У мене все ще залишився кашель, але це цілком нормально, я розмовляв з низкою інших людей", - розповів принц в інтерв’ю журналу People.
Князівський палац Монако підтвердив звістку про одужання князя у вівторок.
"Лікарі, які доглядали за принцом Альбером II з моменту початку його захворювання на COVID-19, сьогодні дозволили йому закінчити карантинний період. Принц вилікувався і перебуває в хорошому здоров’ї", - цитує заяву палацу журнал Hello.
62-річний монарх повернеться у заміську родинну резиденцію, де зараз перебувають його дружина і діти.