Князь Монако вилікувався від коронавірусу 

Князь Монако принц Альбер II видужав від коронавірусу і завершив свій період самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про зараження глави Монако стало відомо 19 березня. Він проходив лікування у Лікарняному центрі принцеси Грейс, державній лікарні князівства.

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Після двох тижнів самоізоляції він був виписаний за рекомендацією лікарів.

"Все в порядку. У мене все ще залишився кашель, але це цілком нормально, я розмовляв з низкою інших людей", - розповів принц в інтерв’ю журналу People.

Князівський палац Монако підтвердив звістку про одужання князя у вівторок.

"Лікарі, які доглядали за принцом Альбером II з моменту початку його захворювання на COVID-19, сьогодні дозволили йому закінчити карантинний період. Принц вилікувався і перебуває в хорошому здоров’ї", - цитує заяву палацу журнал Hello.

62-річний монарх повернеться у заміську родинну резиденцію, де зараз перебувають його дружина і діти.