Князь Монако вылечился от коронавируса
Князь Монако принц Альбер II оправился от коронавируса и завершил свой период самоизоляции.
Об этом сообщает "Европейская правда".
О заражении главы Монако стало известно 19 марта. Он проходил лечение в Больничному центре принцессы Грейс, государственной клинике княжества.
После двух недель самоизоляции он был выписан по рекомендации врачей.
"Все в порядке. У меня все еще остался кашель, но это вполне нормально, я разговаривал с рядом других людей", - рассказал принц в интервью журналу People.
Княжеский дворец Монако подтвердил новость о выздоровлении князя во вторник.
"Врачи, которые ухаживали за принцем Альбером II с момента начала его заболевания COVID-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Принц вылечился и находится в добром здравии", - цитирует заявление дворца журнал Hello.
62-летний монарх вернется в загородную семейную резиденцию, где находятся его жена и дети.