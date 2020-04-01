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От коронавируса умер госсекретарь в правительстве Сербии

Среда, 1 апреля 2020, 17:53

От коронавируса умер государственный секретарь из Министерства охраны окружающей среды Сербии Бранислав Блажич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Бранислава Блажича госпитализировали с коронавирусной инфекцией 24 марта, сегодня стало известно о его смерти. Ему было 63 года.

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Бранислав Блажич был членом Радикальной партии и соучредителем правящей Прогрессивной партии, министром экологии в конце 1990-х годов, а с октября 2017-го он занимал должность государственного секретаря в Министерстве охраны окружающей среды.

Это первый случай смерти от COVID-19 среди чиновников Сербии.

По состоянию на 1 апреля, в Сербии зарегистрировано 1060 подтвержденных случаев коронавируса и около 30 погибших.

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