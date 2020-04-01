Симптоми коронавірусу виявили у ще одного міністра уряду Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес став четвертим членом британського уряду, який пішов на самоізоляцію після виявлення симптомів коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Воллес сказав, що він вже одужав і продовжував працювати протягом усього часу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та міністр охорони здоров'я Метт Хенкок перебувають у самоізоляції після позитивного тесту на вірус.

Шотландський секретар Алістер Джек також самоізолювався після виявлення симптомів.

Нагадаємо, кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома.