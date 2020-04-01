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Симптомы коронавируса обнаружили у еще одного министра правительства Британии

Среда, 1 апреля 2020, 18:17

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес стал четвертым членом британского правительства, который пошел на самоизоляцию после выявления симптомов коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Уоллес сказал, что он уже выздоровел и продолжал работать в течение всего времени.

Премьер-министр Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок находятся в самоизоляции после положительного теста на вирус.

Шотландский секретарь Алистер Джек также самоизолировался после обнаружения симптомов.

Напомним, количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса за сутки выросло на 563 и это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

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