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У Німеччині чотири дні поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу

Вівторок, 14 квітня 2020, 09:11

У Німеччині кількість підтверджених коронавірусних інфекцій зросла за добу на 2082. Число нових випадків знижується третій день поспіль, днем раніше було майже на 500 випадків більше.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 125 098 осіб. Німеччина - на четвертому місці у світі за кількістю підтверджених інфекцій після США, Іспанії та Італії.

Також повідомляється, що за добу померли 170 людей, днем раніше повідомлялося про 126 померлих. Загальна кількість померлих становить 2969.

68 200 людей одужали з початку епідемії, за добу майже 4 тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині одужали більше половини людей, яким було підтверджено коронавірусну інфекцію лабораторними тестами.

Німецька національна академія наук рекомендувала поетапно відкривати школи і запровадити масковий режим в громадському транспорті.

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