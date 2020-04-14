В Германии четыре дня подряд снижается число новых случаев коронавируса

В Германии количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло за сутки на 2082. Число новых случаев снижается третий день подряд, днем ​​ранее было почти на 500 случаев больше.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 125 098 человек. Германия - на четвертом месте в мире по количеству подтвержденных случаев после США, Испании и Италии.

Также сообщается, что за сутки умерли 170 человек, днем ​​ранее сообщалось о 126 погибших. Общее количество жертв составляет 2969.

Ранее сообщалось, что в Германии выздоровели больше половины людей, которым была подтверждена коронавирусная инфекция лабораторными тестами.

Немецкая национальная академия наук рекомендовала поэтапно открывать школы и ввести масочный режим в общественном транспорте.

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