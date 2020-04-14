Румунія на місяць продовжила надзвичайний стан 

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав у вівторок указ про продовження надзвичайного стану ще на місяць до 15 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hotnews.ro.

"Абсолютно очевидно, що ми боремося з епідемією, яку надзвичайно важко контролювати", - заявив глава румунської держави.

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Йоганніс пояснив, що продовження надзвичайного стану необхідне для вживання найефективніших заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

"Незважаючи на безпрецедентні обмеження, прийняті державами світу, немає явних ознак можливого сповільнення темпів розвитку глобальної пандемії. Навпаки, кількість людей, заражених коронавірусом, а також кількість загиблих щодня збільшується загрозливими темпами", - зазначив Йоганніс.

Він додав, що небезпека не минула, і послаблення обмежень може призвести до різкого зростання нових випадків зараження, переповнення лікарень та величезного тиску на систему охорони здоров’я.

Румунія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 16 березня.

Уряд Румунії майже напевно відкладе червневі вибори до місцевих органів влади, оскільки спалах коронавірусу виключає створення належних умов для їх проведення.

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