Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал во вторник указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro.

"Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать", - заявил глава румынского государства.

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Йоханнис объяснил, что продолжение чрезвычайного положения необходимо для принятия эффективных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами", - отметил Йоханнис.

Он добавил, что опасность не миновала, и ослабление ограничений может привести к резкому росту новых случаев заражения, переполнению больниц и огромному давлению на систему здравоохранения.

Румыния ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 16 марта.

Правительство Румынии почти наверняка отложит июньские выборы в местные органы власти, поскольку вспышка коронавируса исключает создание условий для их проведения.

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