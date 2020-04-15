У Румунії з церквами домовилися, як святкувати Великдень в умовах карантину

У Румунії влада та православна церква домовилися про проведення традиційних великодніх дійств у спосіб, за якого будуть дотримуватися карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Міністерство внутрішніх справ країни та православна церква підписали угоду, за якою вірянам дозволяється взяти участь у частині традиційних дійств, враховуючи умови карантину.

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Освячені паски можна буде забрати від церков між 7 ранку та 5 вечора у п’ятницю та суботу.

Церкви при цьому зобов’язані організувати роздачу так, щоб люди не порушували безпечної дистанції, та дотримуватися таких самих правил безпеки, які діють для продуктових магазинів.

Вірянам, старшим 65 років, освячені паски принесуть додому волонтери.

"Щоб надати духовну розраду усім, хто зараз переживає важкі часи, ми допоможемо православній церкві організувати роздачу благодатного вогню у великодню ніч", - оголосив міністр внутрішніх справ Марсель Вела.

Групам ризику запалені свічки принесуть церковні волонтери та правоохоронці. Також благодатний вогонь доставлять у госпіталі та місця обсервації.

Люди, для яких важливо принести додому благодатний вогонь, зможуть прийти за ним до церков, з дотриманням дистанції та забороною збиратися групами більше трьох.

Нагадаємо, вчора президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про продовження надзвичайного стану ще на місяць, до 15 травня.