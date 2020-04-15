В Румынии с церквями договорились, как праздновать Пасху в условиях карантина

В Румынии власти и православная церковь договорились о проведении традиционных пасхальных действ таким образом, при котором будут соблюдать карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

Министерство внутренних дел страны и православная церковь подписали соглашение, по которому верующим разрешается принять участие в части традиционных действий, учитывая условия карантина.

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Освященные пасхи можно будет забрать у церквей между 7 утра и 5 вечера в пятницу и субботу.

Церкви при этом обязаны организовать раздачу так, чтобы люди не нарушали безопасной дистанции, и соблюдать правила безопасности, действующие для продуктовых магазинов.

Верующим старше 65 лет освященные пасхи принесут домой волонтеры.

"Чтобы дать духовное утешение всем, кто сейчас переживает трудные времена, мы поможем православной церкви организовать раздачу благодатного огня в пасхальную ночь", - заявил министр внутренних дел Марсель Вела.

Группам риска зажженные свечи принесут церковные волонтеры и правоохранители. Также благодатный огонь доставят в госпитали и места обсервации.

Люди, для которых важно принести домой благодатный огонь, смогут прийти за ним в церкви, с соблюдением дистанции и запретом собираться группами больше трех человек.

Напомним, вчера президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая.