В Австрии фермер закрыл на карантин 15 работников из Украины

Владелец фермерского предприятия по переработке овощей в австрийской федеральной земле Верхняя Австрия закрыл 15 сезонных рабочих из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом.

Соответствующую информацию подтвердила "Укринформу" консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, передает "Европейская правда".

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, нечестным фермером", - сообщила консул.

По словам Зинкевич, сами украинцы за помощью в украинское посольство не обращались.

Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил временно закрыть в помещениях 15 сезонных рабочих из Украины, которые, по его мнению, могли быть инфицированы коронавирусом, а потому была угроза заражения для других рабочих.

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12 человек согласились с таким ограничением свободы передвижения, но остальные трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера. В результате к ситуации подключили земельную службу по защите прав работников.

Сейчас дело находится на контроле австрийских компетентных органов. Прокуратурой Линца проводится расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

Согласно информации австрийских СМИ, раньше это фермерское предприятие в Линц-Ланд уже становилось объектом инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени - людям приходилось работать до 72 часов в неделю.