"Охолонути" в друзів після сварки і не сидіти довго на лавці: в Англії уточнили правила карантину
В Англії поліція отримала тристорінковий документ із роз’ясненнями правоохоронцям, як їм краще забезпечити дотримання правил карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
У документі, зокрема, сказано, що поліції не слід дозволяти людям працювати в парках чи сидіти на лавках надто довго. Жодна з цих дій не може бути "розумним виправданням" для того, щоб людина покинула свій будинок під час карантину.
Водночас документ вказує, що люди можуть прямувати до своїх друзів для того, щоб "охолонути" у них після сварок у себе вдома. Зазначається, що такі дії можуть "вимірюватися днями, а не годинами".
Крім того, людям дозволено купувати предмети розкоші під час шопінгу і займатись фізичними вправами на виїзді за умови, що на прогулянку буде витрачено більше часу, ніж на кермування авто.
Документ, створений Радою керівників національної поліції (NPCC) і Коледжем поліції, призначений для того, щоб допомогти співробітникам забезпечити дотримання заходів карантину, введених три тижні тому. Очікується, що карантин буде продовжено.
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