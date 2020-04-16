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"Охолонути" в друзів після сварки і не сидіти довго на лавці: в Англії уточнили правила карантину

Четвер, 16 квітня 2020, 16:51

В Англії поліція отримала тристорінковий документ із роз’ясненнями правоохоронцям, як їм краще забезпечити дотримання правил карантину. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У документі, зокрема, сказано, що поліції не слід дозволяти людям працювати в парках чи сидіти на лавках надто довго. Жодна з цих дій не може бути "розумним виправданням" для того, щоб людина покинула свій будинок під час карантину.

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Водночас документ вказує, що люди можуть прямувати до своїх друзів для того, щоб "охолонути" у них після сварок у себе вдома. Зазначається, що такі дії можуть "вимірюватися днями, а не годинами".

Крім того, людям дозволено купувати предмети розкоші під час шопінгу і займатись фізичними вправами на виїзді за умови, що на прогулянку буде витрачено більше часу, ніж на кермування авто. 

Документ, створений Радою керівників національної поліції (NPCC) і Коледжем поліції, призначений для того, щоб допомогти співробітникам забезпечити дотримання заходів карантину, введених три тижні тому. Очікується, що карантин буде продовжено. 

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