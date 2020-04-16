"Остыть" у друзей после ссоры и не сидеть долго на скамейке: в Англии уточнили правила карантина

В Англии полиция получила трехстраничный документ с разъяснениями правоохранителям, как лучше обеспечить соблюдение правил карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В документе, в частности, сказано, что полиции не следует позволять людям работать в парках или сидеть на скамейках слишком долго. Ни одно из этих действий не может быть "разумным оправданием" для того, чтобы человек покинул свой дом во время карантина.

В то же время документ указывает, что люди могут идти к своим друзьям для того, чтобы "остыть" у них после ссор у себя дома. Отмечается, что такие действия могут "измеряться днями, а не часами".

Кроме того, людям разрешено покупать предметы роскоши во время шопинга и заниматься физическими упражнениями на выезде при условии, что на прогулку будет потрачено больше времени, чем на управление авто.

Документ, созданный Советом управляющих национальной полиции (NPCC) и Колледжем полиции, предназначен для того, чтобы помочь сотрудникам обеспечить соблюдение мер карантина, введенных три недели назад. Ожидается, что карантин будет продлен.

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