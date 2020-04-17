Во Франции 2-й день подряд снижается количество госпитализированных пациентов

Во Франции за сутки от коронавируса погибли более 750 человек. В то же время, второй день подряд уменьшается количество госпитализированных – впервые с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил генеральный директор Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.

За последние 24 часа во Франции от коронавируса умерли 753 больных. Количество погибших в больницах выросло на 417 человек, в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях – на 336.

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Общее количество погибших от коронавируса возросло до 17920, из них 11060 – умершие в больницах, 6860 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Количество госпитализированных пациентов снижается 2-й день подряд. Сейчас в больницах находится 31 305 пациентов – на 474 меньше, чем накануне.

В отделениях интенсивной терапии находятся 6248 человек. Трети из них – меньше 60 лет.

По словам Жерома Саломона, сейчас страна находится на "высоком плато" эпидемии и отметил, что важно соблюдать ограничительных мер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая