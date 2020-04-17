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Португалия продлила карантин до 2 мая

Пятница, 17 апреля 2020, 12:16

Парламент Португалии одобрил продление до 2 мая карантина, введенного для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Антониу Кошта выразил надежду, что чрезвычайное положение может быть отменено в следующем месяце, чтобы начать восстановление экономики.

"Мы должны начать думать о будущем. Сейчас мы должны гарантировать, что мы можем возродить экономику, не выпуская пандемии из-под контроля", - сказал Кошта.

Он надеется, что занятия для старшеклассников и выпускников могут восстановиться в мае вместе с постепенным восстановлением экономической, социальной и культурной деятельности.

Однако премьер отметил, что шаги будут зависеть от развития пандемии и от внедрения строгих гигиенических правил на рабочих местах, общественных пространствах и в общественном транспорте.

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