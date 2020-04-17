Кількість жертв коронавірусу у Бельгії перевищила 5 тисяч

Загальна кількість жертв коронавірусної хвороби у Бельгії досягла 5136.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Протягом останньої доби від коронавірусу у Бельгії померли 313 людей – 114 у лікарнях, 199 – у будинках літніх людей.

Також за минулу добу було діагностовано 1329 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих становить 36138 осіб.

Протягом доби з симптомами хвороби госпіталізували 320 людей. Водночас 399 осіб змогли залишити лікарні.

Як повідомлялося, у Бельгії зараз найвищий рівень смертності від коронавірусу в Європейському Союзі і влада пояснює це тим, що вони надають повні дані.

Нагадаємо, Бельгія продовжила карантин до 3 травня, але влада дозволила відкрити деякі магазини.

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