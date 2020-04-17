Число жертв коронавируса в Бельгии превысило 5000

Общее количество жертв коронавирусной болезни в Бельгии достигло 5136.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние сутки от коронавируса в Бельгии погибли 313 человек - 114 в больницах, 199 - в домах престарелых.

Также за минувшие сутки было диагностировано 1329 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 36 138 человек.

В течение суток с симптомами болезни госпитализированы 320 человек. В то же время 399 человек смогли покинуть больницу.

Как сообщалось, в Бельгии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европейском Союзе и власти объясняют это тем, что они предоставляют полные данные.

Напомним, Бельгия продолжила карантин до 3 мая, но власти разрешили открыть некоторые магазины.