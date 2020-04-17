От коронавируса в Великобритании умерли 14 500 человек
Пятница, 17 апреля 2020, 16:28
В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 847 человек - общее число умерших возросло до 14 576.
Таковы данные Департамента здравоохранения Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".
Заметим, 7 апреля в Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.
За прошедшие сутки было проведено 21 328 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 438,991.
По состоянию на 17 апреля в Великобритании зафиксировано 108 692 положительных теста на коронавирус.
Напомним, 16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие действующих карантинных мероприятий в связи с пандемией.
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