Найбільший аеропорт Німеччини закриє один з двох пасажирських терміналів
Через нестачу пасажирів аеропорт у Франкфурті-на-Майні закриває один зі своїх двох пасажирських терміналів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Термінал 2 та його автостоянка буде тимчасово закритий з наступного вівторка. Аеропорт пояснив зупинку роботи терміналу критичною нестачею пасажирів.
"З очікуваним зменшенням кількості зворотних рейсів обсяг (пасажиропотоку) на місці становитиме -95%", - повідомив речник летовища.
У минулому році понад 70 мільйонів пасажирів скористались послугами найбільшого аеропорту Німеччини. Рекордним став день із 240 тисячами. Протягом тижня з 23 по 29 березня було зареєстровано лише 119 тисяч пасажирів.
Нагадаємо, аеропорт Лондона London City Airport з вечора 25 березня призупинив комерційні та приватні рейси у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Крім того, з 31 березня закрився аеропорт Орлі в Парижі.
Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.