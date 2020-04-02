У Бонні через бомбу часів війни евакуювали лікарню із хворими на коронавірус

У німецькому місті Бонн на території університетського госпіталю виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, через що було евакуйовано 200 пацієнтів, в тому числі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Серед пацієнтів були 11 осіб з підтвердженим захворюванням на коронавірус, які перебували у відділенні інтенсивної терапії.

У лікарні повідомили, що пацієнтам нічого не загрожує і їх режим ізоляції не був порушений. Деякі з них були переведені в інші лікарняні відділення, а кількох людей перевели в інші лікарні, які запропонували допомогу.

На додаток до пацієнтів лікарні, майже 1200 місцевих жителів отримали наказ покинути свої будинки, сказав офіційний представник міської ради Бонна.

Бомбу вагою 500 кілограмів знайшли під час будівельних робіт. Подібні знахідки не рідкість в німецьких містах. Влада повідомила, що бомбу вивезли і знешкодили.

Нагадаємо, у Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби зросла до 73 522 випадків.