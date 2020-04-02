В Бонне из-за бомбы времен войны эвакуировали больницу с больными коронавирусом

В немецком городе Бонн на территории университетского госпиталя обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего были эвакуированы 200 пациентов, в тому числе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Среди пациентов были 11 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии.

В больнице сообщили, что пациентам ничего не угрожает и их режим изоляции не будет нарушен. Некоторые из них были переведены в другие больничные отделения, а нескольких человек перевели в другие больницы, которые предложили помощь.

В дополнение к пациентам больницы, почти 1200 местных жителей получили приказ покинуть свои дома, сказал официальный представитель городского совета Бонна.

Бомба весом 500 килограммов была обнаружена во время строительных работ. Подобные находки не редкость в немецких городах. Власти сообщили, что бомбу вывезли и обезвредили.

Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом в течение последних суток достигло 73522 случаев.