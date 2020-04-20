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В Германии количество заражений коронавирусом превысило 140 тысяч

Понедельник, 20 апреля 2020, 10:58

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии возросло до 141 672 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних суток коронавирус обнаружили в 1775 человек.

Это меньше, чем увеличение на 2458 человек, о котором сообщалось в воскресенье.

Количество умерших в течение суток возросло на 110 до 4404 человек. В воскресенье сообщалось о 184 умерших.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.

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