В Германии количество заражений коронавирусом превысило 140 тысяч
Понедельник, 20 апреля 2020, 10:58
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии возросло до 141 672 случаев.
Об этом свидетельствуют данные Федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В течение последних суток коронавирус обнаружили в 1775 человек.
Это меньше, чем увеличение на 2458 человек, о котором сообщалось в воскресенье.
Количество умерших в течение суток возросло на 110 до 4404 человек. В воскресенье сообщалось о 184 умерших.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.
Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.
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