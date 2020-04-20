В Неаполе в сутки ни одного случая коронавируса, в Ломбардии количество падает

В южном итальянском городе Неаполь за последние 24 часа не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом и ни одной смерти среди инфицированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Ежедневный отчет муниципалитета Неаполя, обновленный сегодня в 11 часов утра, показывает, что за последние сутки в городе не было ни инфекций, ни смертей, вызванных Covid19.

Таким образом, число положительных случаев, зарегистрированных в Неаполе с момента начала чрезвычайной ситуации (833) и смертельных случаев (52), остается неизменным.

Сегодня в Неаполе четвертый день подряд без новых смертей. Между тем, количество вылеченных пациентов растет – 142 человека выздоровели, на 11 больше по сравнению со вчерашним днем.

В Ломбардии, которая является эпицентром эпидемии в Италии, за сутки зафиксировали 735 новых случаев, вчера было 855. Также сообщается о 163 умерших, столько же, как и днем ранее.

В то же время, за сутки 252 человек выздоровели и выписались из больниц. Число тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, составляет 901 (уменьшение на 21 госпитализацию по сравнению со вчерашним днем).

С начала эпидемии коронавируса в Ломбардии заразились вирусом 66 971 человек, из них 12 376 человек умерли, а 43 011 выздоровели. В реанимациях находятся 901 человек.

Напомним, правительство Италии подтвердило планы снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличными в разных частях страны.