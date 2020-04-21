Следы кибератак на чешские больницы ведут к России, заявили в Чехии
Последние кибератаки на чешские больницы вероятно являются работой российских хакеров - российская сторона это отрицает.
Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщили чешские СМИ
В частности, издание Lidové noviny со ссылкой на два достоверных источника заявило, что, по мнению следователей, Россия, вероятно, стоит за кибератаками на чешские больницы.
По данным газеты, эту информацию предоставил представитель следственной группы, что занимает высокую должность, и подтвердил член Совета госбезопасности.
"Это организовано иностранным государством. Начинают появляться свидетельства, что за этим может быть Россия. Туда ведут IP-адреса", - заявил источник.
Российское посольство в Праге в своем Facebook отрицает публикации чешских СМИ, называя их "выдумками, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".
"Мы категорически отвергаем подобные выдумки", - сообщили в посольстве РФ. По словам российских дипломатов, это очередная фейковых новость", целью которой является создание враждебного имиджа России, особенно среди местного населения.
Две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. Государственный секретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу нападений на чешскую систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.
Признаки хакерских атак напоминают Эстонию в 2007, где, как и в Чехии, накануне демонтировали советский памятник. Российские кибератаки после сноса "бронзового солдата" в Таллинне нанесли Эстонии заметный вред, но стали толчком для улучшения цифровой инфраструктуры.
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