Следы кибератак на чешские больницы ведут к России, заявили в Чехии

Последние кибератаки на чешские больницы вероятно являются работой российских хакеров - российская сторона это отрицает.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщили чешские СМИ

В частности, издание Lidové noviny со ссылкой на два достоверных источника заявило, что, по мнению следователей, Россия, вероятно, стоит за кибератаками на чешские больницы.

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По данным газеты, эту информацию предоставил представитель следственной группы, что занимает высокую должность, и подтвердил член Совета госбезопасности.

"Это организовано иностранным государством. Начинают появляться свидетельства, что за этим может быть Россия. Туда ведут IP-адреса", - заявил источник.

Российское посольство в Праге в своем Facebook отрицает публикации чешских СМИ, называя их "выдумками, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".

"Мы категорически отвергаем подобные выдумки", - сообщили в посольстве РФ. По словам российских дипломатов, это очередная фейковых новость", целью которой является создание враждебного имиджа России, особенно среди местного населения.

Две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. Государственный секретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу нападений на чешскую систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Признаки хакерских атак напоминают Эстонию в 2007, где, как и в Чехии, накануне демонтировали советский памятник. Российские кибератаки после сноса "бронзового солдата" в Таллинне нанесли Эстонии заметный вред, но стали толчком для улучшения цифровой инфраструктуры.

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