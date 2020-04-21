Прем’єр Італії просить країну зачекати з виходом з карантину

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликає країну зачекати з виходом з карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він написав у зверненні у Facebook.

У пості прем’єр визнав, що розуміє втому громадян та бізнесу від карантину.

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"Я хотів би, що можна було сказати: "давайте відкриємо все вже завтра"… Але це рішення було б безвідповідальним. Наша "крива" нових заражень пішла би стрімко вгору і в неконтрольований спосіб, нівелюючи усі наші попередні зусилля", - зазначив він.

Джузеппе Конте наголосив, що відкриття країни після карантину має відбуватися за чітким планом та на основі наукових даних, щоб у разі зростання кількості нових заражень після послаблення обмежень система охорони здоров’я змогла впоратися з навантаженням.

Для послаблення карантинних обмежень необхідно буде змінити модель роботи транспорту та бізнесу, щоб враховувати нові реалії.

"У наступні дні ми ретельно опрацьовуватимемо план відкриття… щоб він відповідав інтересам усієї країни – громадян півночі, центру, півдня та островів", - зазначив він.

Нагадаємо, уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.

В Італії кількість померлих від коронавірусу за добу тримається на рівні показників середини березня. За минулу добу було зафіксовано 454 смерті від COVID-19.

Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 24 114, заражених коронавірусом з початку епідемії – до 181 228.

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