Премьер Италии просит страну повременить с выходом из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призывает страну повременить с выходом из карантина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он написал в обращении на Facebook.

В посте премьер признал, что понимает усталость граждан и бизнеса от карантина.

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"Я хотел бы, что можно было сказать: "давайте откроем все уже завтра"... Но это решение было бы безответственным. Наша кривая новых заражений пошла бы стремительно вверх неконтролируемым образом, нивелируя все наши предыдущие усилия", - отметил он.

Джузеппе Конте подчеркнул, что открытие страны после карантина должно проходить по четкому плану и на основе научных данных, чтобы при росте количества новых заражений после ослабления ограничений система здравоохранения смогла справиться с нагрузкой.

Для ослабления карантина необходимо будет изменить модель работы транспорта и бизнеса, чтобы учитывать новые реалии.

"В последующие дни мы будем тщательно прорабатывать план открытия... чтобы он отвечал интересам всей страны - граждан севера, центра, юга и островов", - отметил он.

Напомним, правительство Италии подтвердило намерение снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличаться в разных частях страны.

В Италии число умерших от коронавируса за сутки держится на уровне показателей середины марта. За прошедшие сутки было зафиксировано 454 смерти от COVID-19.

Общее количество умерших от коронавируса увеличилось до 24 114, зараженных с начала эпидемии - до 181 228.

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