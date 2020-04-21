У Швеції кількість загиблих від коронавірусу перевищила 1760

У Швеції за останню добу зареєстрували 185 нових смертей від Covid-19. Це найбільше добове зростання з початку епідемії, але одна з причин такого "стрибка" - затримка даних за вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції за добу від коронавірусу померли 185 осіб, загальна кількість загиблих зросла до 1765. Це найбільше зростання кількості загиблих за добу з початку епідемії.

Зазначимо, у вівторок зазвичай спостерігається різке зростання кількості загиблих - внаслідок публікації даних за вихідні, які надійшли із затримкою.

Аналогічний "стрибок" спостерігався минулого вівторка, 14 квітня – 114 загиблих, після значно нижчої кількості померлих у попередні два дні. Тоді голова Державного агентства охорони здоров'я Швеції Андерс Тегнелл окремо наголошував, що це насамперед наслідок затримки у звітуванні.

Більшість усіх померлих – старші 80 років.

Загалом у Швеції зареєстровано 15 322 підтверджених випадків коронавірусу, з них 545 - за останню добу. Епіцентром епідемії залишається Стокгольм, там виявлено понад 6 тисяч від загальної кількості випадків.

У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебувають 533 хворих.

Як повідомлялося раніше, 17 квітня парламент Швеції надав уряду повноваження приймати швидкі рішення для боротьби з коронавірусом в разі потреби. Тимчасовий закон вносить зміни до шведського закону про інфекційні захворювання та передбачає, що уряд зможе обмежувати масові зібрання, закриати торгові центри, ресторани або спортивні зали без попереднього звернення до парламенту.

Нагадаємо, Швеція – країна з найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями. Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.