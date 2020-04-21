В Швеции число погибших от коронавируса превысило 1760

В Швеции за последние сутки зарегистрировали 185 новых смертей от Covid-19. Это самоее большее возростание с начала эпидемии, но одна из причин такого "скачка" – задержка данных за выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции за сутки от коронавируса умерли 185 человек, общее количество погибших возросло до 1765. Это самое большее возростание количества погибших за сутки с начала эпидемии.

Отметим, во вторник всегда наблюдается резкий рост количества погибших – в результате публикации данных за выходные, поступивших с задержкой.

Аналогичный "скачок" наблюдался в прошлый вторник, 14 апреля – 114 погибших, после значительно меньшего количества умерших в предыдущие два дня. Тогда председатель Государственного агентства здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл подчеркивал, что это прежде всего следствие задержки в отчетности.

Большинство всех умерших – старшие 80 лет.

Всего в Швеции зарегистрировано 15322 подтвержденных случаев коронавируса, из них 545 – за последние сутки. Эпицентром эпидемии остается Стокгольм, там выявлено более 6000 от общего количества случаев.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 533 больных.

Как сообщалось ранее, 17 апреля парламент Швеции предоставил правительству полномочия принимать быстрые решения для борьбы с коронавирусом в случае необходимости. Правительство сможет ограничивать массовые собрания, закрывать торговые центры, рестораны или спортивные залы без предварительного обращения в парламент.

Напомним, Швеция – страна с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Только 1 апреля страна объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей – но без жесткого карантина.

Подробнее о подходе Швеции читайте в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.