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Кількість жертв коронавірусу в Польщі перевищила 400, заражених майже 10 тисяч

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:55

У Польщі за добу кількість смертей від коронавірусу збільшилася на 16, досягнувши 401.

Такими є останні дані МОЗ Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Також у країні налічується 9856 хворих з коронавірусом.

Найбільше заражених і померлих – у столичному Мазовецькому воєводстві.

1297 пацієнтів станом на вечір 21 квітня видужали.

Польща почала знову відкривати парки і ліси в понеділок, оскільки уряд послабив деякі обмеження.

Носіння захисник масок у країні однак є обов’язковим.

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