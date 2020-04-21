Кількість жертв коронавірусу в Польщі перевищила 400, заражених майже 10 тисяч
Вівторок, 21 квітня 2020, 19:55
У Польщі за добу кількість смертей від коронавірусу збільшилася на 16, досягнувши 401.
Такими є останні дані МОЗ Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Також у країні налічується 9856 хворих з коронавірусом.
Найбільше заражених і померлих – у столичному Мазовецькому воєводстві.
1297 пацієнтів станом на вечір 21 квітня видужали.
Польща почала знову відкривати парки і ліси в понеділок, оскільки уряд послабив деякі обмеження.
Носіння захисник масок у країні однак є обов’язковим.
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