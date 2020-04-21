Число жертв коронавируса в Польше превысило 400, зараженных почти 10 тысяч
Вторник, 21 апреля 2020, 19:55
В Польше за сутки количество смертей от коронавируса увеличилось на 16, достигнув 401.
Таковы последние данные Минздрава Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Также в стране насчитывается 9856 больных с коронавирусом.
Больше всего зараженных и умерших – в столичном Мазовецком воеводстве.
1297 пациентов по состоянию на вечер 21 апреля выздоровели.
Польша начала снова открывать парки и леса в понедельник, так как правительство ослабило некоторые ограничения.
Ношение защитник масок в стране однако является обязательным.
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