У Молдові медики становлять 1/5 усіх хворих на коронавірус

У Молдові 2 із 10 хворих на коронавірус – працівники системи охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Молдови.

З початку епідемії, коронавірусом заразилися 658 медичних працівників. З них 223, або 42% – медсестри, 195 – працівники допоміжного персоналу, 169 – лікарі. Також захворіли 12 фармацевтів.

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Найважча ситуація склалася у районній лікарні Сорок, де захворіли одразу 75 медичних працівників.

У столиці Молдови Кишиневі коронавірус підтвердили у 87 медиків.

Зазначимо, частка медиків серед інфікованих коронавірусом дещо зменшилася. За даними на 7 квітня, медпрацівники складали понад чверть від загальної кількості заражених у країні.

Померли з початку епідемії 5 медиків.

Станом на 22 квітня, у Молдові загалом – 2614 підтверджених заражень коронавірусом, померли – 73 хворих, одужали – 505.

Нагадаємо, Молдова запровадила надзвичайний стан у зв'язку з епідемією коронавірусу з 17 березня. З 25 березня заборонили прогулянки в парках та інших громадських місцях, до охорони порядку залучили армію.