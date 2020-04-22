В Молдове медики составляют 1/5 всех больных коронавирусом

В Молдове двое из десяти больных коронавирусом - работники системы здравоохранения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщило Министерство здравоохранения Молдовы.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 658 медицинских работников. Из них 223, или 42% - медсестры, 195 - вспомогательный персонал, 169 - врачи. Также заболели 12 фармацевтов.

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Самая тяжелая ситуация сложилась в районной больнице Сорок, где заболели сразу 75 медицинских работников.

В столице Молдовы Кишиневе коронавирус подтвердили у 87 медиков.

Отметим, доля медиков среди инфицированных несколько уменьшилась. По данным на 7 апреля, медработники составляли более четверти от общего количества зараженных в стране.

Умерли с начала эпидемии пять медиков.

По состоянию на 22 апреля в Молдове - 2614 подтвержденных заражений коронавирусом, умерли 73 больных, выздоровели - 505.

Напомним, Молдова ввела чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса с 17 марта. С 25 марта запретили прогулки в парках и других общественных местах, к охране порядка привлекли армию.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику заявил, что если до 26 апреля в Молдове количество инфицированных не превысит 3 тысяч, то с 27 апреля возобновится работа многих предприятий и компаний, включая рестораны, кафе и гостиницы.