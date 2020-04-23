Епідемія у Німеччині: кількість нових випадків зростає 3-й день поспіль

У Німеччині 3-й день поспіль зростає щоденна кількість нових підтверджених випадків. Водночас, кількість померлих зменшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За даними Інституту Роберта Коха на четвер, 23 квітня, за останню добу у Німеччині виявили 2352 нових випадків коронавірусу. Напередодні ця цифра становила 2237. У вівторок повідомляли про 1785 нових випадків.

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Загальна кількість заражень коронавірусом зросла до 148 046.

Найбільш постраждалим регіоном залишається Баварія. Загалом там 39 395 підтверджених хворих, 1476 випадків виявили за минулу добу. На другому місці – Північний Рейн-Вестфалія з 30584 випадками (+999 за добу) та Баден-Вюртемберг із 29 443 випадками (+1113 за добу).

За останні 24 години від Covid-19 померли 215 хворих. Це менше, ніж 281 загиблих напередодні. Загалом від коронавірусу у Німеччині померли вже 5094 хворих.

З початку епідемії, одужали вже 103 тисячі хворих, з них за минулу добу – близько 3800 осіб. Це дещо менше, ніж 4900 напередодні.

Нагадаємо, на сьогодні вже всі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими у громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.