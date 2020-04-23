Эпидемия в Германии: количество новых случаев растет третий день подряд

В Германии третий день подряд растет ежедневное количество новых подтвержденных случаев. В то же время количество умерших уменьшилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По данным Института Роберта Коха на четверг, 23 апреля, за последние сутки в Германии обнаружили 2352 новых случаев коронавируса. Накануне эта цифра составляла 2237. Во вторник сообщали о 1785 новых случаях.

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Общее количество заражений коронавируса возросло до 148 046.

Наиболее пострадавшим регионом остается Бавария. Всего там 39 395 подтвержденных больных, 1476 случаев обнаружили за минувшие сутки. На втором месте - Северный Рейн-Вестфалия с 30584 случаями (+999 сутки) и Баден-Вюртемберг с 29 443 случаями (+1113 сутки).

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 215 больных. Это меньше, чем 281 погибших накануне. Всего от коронавируса в Германии умерли уже 5094 больных.

С начала эпидемии, выздоровели уже 103 000 больных, из них за минувшие сутки - около 3800 человек. Это несколько меньше, чем 4900 накануне.

Как сообщалось, все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.