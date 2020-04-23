У Грузії почали перевірку компаній, які хочуть торгувати онлайн під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн".

Міністерство економіки та Міністерство охорони здоров’я Грузії почали перевірку компаній, які хочуть продавати непродовольчі товари онлайн під час карантину.

За інформацією Мінекономіки, на наступному тижні перевірять 260 компаній, які звернулися до відомства з проханням дозволити їм продовжити торгівлю онлайн. Серед них – книгарні, магазини іграшок, компанії, що торгують електроприборами, одягом, взуттям, парфумерією.

"Найближчими днями ми зосередимося на перевірці компаній, що займаються онлайн-торгівлею, тому що щойно надзвичайні заходи почнуть послаблювати – це перша сфера, яка зможе відновити роботу. Тому ми хочемо, щоб компанії були готові до цього", - заявила міністр економіки Натія Турнава.

Нагадаємо, у Грузії в рамках карантинних обмежень тимчасово заборонили онлайн-продаж непродовольчих товарів. Дистанційно можливо замовити тільки продукти харчування та ліки.

Впроваджуючи це обмеження, уряд зазначив, що згодом запропонує особливі правила для тих, хто бажає продавати товари онлайн в умовах карантину. Компанії зможуть продавати через Інтернет лише за умови, якщо їхні процедури будуть відповідати стандартам безпеки.

Позавчора уряд Грузії вирішив продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією до 22 травня.





