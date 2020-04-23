В Грузии начали проверку компаний, желающих торговать онлайн во время карантина

В Грузии начали проверку компаний, которые хотят торговать онлайн во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Министерство экономики и Министерство здравоохранения Грузии начали проверку компаний, которые хотят продавать непродовольственные товары онлайн во время карантина.

По информации Минэкономики, на следующей неделе проверят 260 компаний, обратившихся в ведомство с просьбой разрешить им продолжить торговлю онлайн. Среди них - магазины, магазины игрушек, компании, торгующие электроприборов, одеждой, обувью, парфюмерией.

"В ближайшие дни мы сосредоточимся на проверке компаний, занимающихся онлайн-торговлей, потому что как только чрезвычайные меры начнут ослаблять - это первая сфера, которая сможет возобновить работу. Поэтому мы хотим, чтобы компании были готовы к этому", - заявила министр экономики Натия Турнаво.

Напомним, в Грузии в рамках карантина временно запретили онлайн-продажу непродовольственных товаров. Дистанционно можно заказать только продукты питания и лекарства.

Внедряя это ограничение, правительство отметило, что впоследствии предложит особые правила для тех, кто желает продавать товары онлайн в условиях карантина. Компании смогут продавать через интернет только при условии, если их процедуры будут соответствовать стандартам безопасности.

Позавчера правительство Грузии решило продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией до 22 мая.