Вибори в Польщі в умовах пандемії порушать цілу низку норм - комісар ЄС

Якщо президентські вибори у Польщі відбудуться в нинішніх умовах, вони можуть не відповідати цілій низці міжнародних стандартів.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Рішення про те, чи можуть вибори бути проведені або відкладені, повинні відповідати зобов'язанням, що накладаються на державу міжнародним правом. Ці вибори повинні бути вільними і рівними.

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Вони повинні відповідати ст. 2 договору ЄС. Тільки в цьому випадку вибори будуть вважатися дійсними" - заявив Рейндерс членам комітету Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

Він зазначив, що керівні принципи Венеціанської комісії не передбачають зміни у виборчому законодавстві в рік, що передує виборам.

"Ми повинні дотримуватися цих правил, щоб вибори вважалися дійсними", - сказав Рейндерс.

Він нагадав, що на початку квітня ОБСЄ опублікувала позицію, в якій йдеться, що нинішні "коронавірусні" обмеження на пересування і проведення зборів унеможливлюють проведення виборчої кампанії.

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"Якщо вибори пройдуть в ситуації, що склалася, вони можуть не відповідати ряду міжнародних стандартів", - попередив комісар.

Польща планує провести президентські вибори 10 травня, голосування відбуватиметься поштою. Партія влади переконує, що це надійний і безпечний спосіб голосування під час пандемії коронавірусу.

Водночас лише 28% поляків готові заочно обирати президента у травні.

За даними опитування IBRiS, чинний президент Анджей Дуда може виграти вже у першому турі.

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