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Польща планує у травні відкрити готелі

Середа, 22 квітня 2020, 12:23

Польща розглядає питання щодо подальших заходів послаблення карантину - готелі можуть знову запрацювати у травні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це TVP Info розповів речник уряду Пьотр Мюллер. 

За його словами, другий етап скасування обмежень, введених через пандемію коронавірусу, вірогідно розпочнеться в першій половині травня.

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20 квітня Польща здійснили перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Під час реалізації другого етапу будуть відкриті готелі та інші місця ночівлі, будівельні магазини у вихідні дні та деякі заклади культури, зокрема, музеї, бібліотеки та художні галереї.

Мюллер підкреслив, що уряд з легким оптимізмом спостерігає за даними про кількість інфікованих у Польщі.

"Будемо сподіватися, що в квітні ми зможемо оголосити про запуск наступного етапу, чи це буде на межі квітня і травня, подивимося". - сказав офіційний представник уряду.

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На питання про можливе відкриття готелів Мюллер відповів, що це має статися в травні.

Слід зазначити, що Україна і Польща майже одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу на початку березня, і відповідь країн на епідемію часто порівнюють.

Як повідомлялось, Польща не відкидає скасування послаблення карантину, якщо число нових випадків захворювання значно зросте.

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Коронавірус Карантин Польща
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