Епідемія у Нідерландах: кількість загиблих за добу продовжує знижуватися

У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу за добу продовжує знижуватися другий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останні 24 години зареєстрували 123 нові смерті від COVID-19 – менше, ніж 138 загиблих вчора, і ніж більшість показників минулого тижня, які коливалися від 122 до 180 загиблих за добу.

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Таким чином, кількість загиблих знижується 2-й день поспіль після "стрибка" 21 квітня, коли повідомлялося про 165 загиблих. Це пов’язано з затримкою даних за вихідні – вони часто потрапляють у статистику вівторка.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом зросла на 887. Це дещо більше, ніж 708 вчора.

За останню добу госпіталізували 137 пацієнтів – дещо більше, ніж вчора (124) і позавчора (118). Загальна кількість пацієнтів які були або залишаються госпіталізовані, зараз становить 10 158.

У звіті також зазначають, що близько третини будинків для літніх людей у Нідерландах мають щонайменш один випадок захворювання на коронавірус. Водночас, кількість померлих від вірусу у цих закладах залишається на тому самому рівні.

З початку епідемії, в Нідерландах зареєстровано 35 729 випадків захворювання на коронавірус, померли 4177 хворих.

Нагадаємо, уряд Нідерландів оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня.