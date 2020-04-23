Эпидемия в Нидерландах: суточное количество умерших продолжает снижаться

В Нидерландах количество погибших от коронавируса за сутки продолжает снижаться второй день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа зарегистрировали 123 новые смерти от COVID-19 - это меньше, чем 138 погибших вчера и чем большинство показателей прошлой недели, которые колебались от 122 до 180 погибших за сутки.

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Таким образом, число погибших снижается 2-й день подряд после "скачка" 21 апреля, когда сообщалось о 165 погибших. Это связано с задержкой данных за выходные - они часто попадают в статистику вторника.

Число подтвержденных заражений коронавируса возросло на 887. Это несколько больше, чем 708 вчера.

За последние сутки госпитализированы 137 пациентов - несколько больше, чем вчера (124) и позавчера (118). Общее количество пациентов которые были или остаются госпитализированы, сейчас составляет 10 158.

В отчете также отмечают, что около трети домов престарелых в Нидерландах имеют как минимум один случай заболевания коронавирусом. В то же время, количество умерших от вируса в этих учреждениях остается на том же уровне.

С начала эпидемии, в Нидерландах зарегистрировано 35729 случаев коронавируса, умерли 4177 больных.

Напомним, правительство Нидерландов объявило об открытии начальных школ и центров по уходу за детьми с 11 мая.