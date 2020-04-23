Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня

Парламент Албанії підтримав продовження надзвичайного стану через пандемію коронавірусу до 23 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Albanian Daily news.

Ініціативу про продовження надзвичайного стану до парламенту вніс прем'єр і лідер правлячої Соціалістичної партії Еді Рама. Опозиційна Демократична партія висловила сумніви в необхідності такого кроку, оскільки не проводилися консультації з експертами.

Продовження надзвичайного стану було затверджене 91 з присутніх депутатів (всього їх 120), п'ять проголосували проти і ще 3 утрималися.

Відзначається, що засідання проходило при суворих заходах безпеки, всі депутати і члени уряду були в рукавичках і захисних масках та дотримувалися дистанції.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прийняв рішення урізати зарплати міністрів і депутатів в очікуванні значного економічного спаду через епідемію коронавірусу.