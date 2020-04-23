Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня

Парламент Албании поддержал продление чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Albanian Daily news.

Инициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, поскольку не проводились консультации с экспертами.

Продление чрезвычайного положения было утверждено 91 из присутствующих депутатов (всего их 120), пять проголосовали против и еще 3 воздержались.

Отмечается, что заседание проходило при строгих мерах безопасности, все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках и соблюдали дистанцию.

Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама принял решение урезать зарплаты министров и депутатов в ожидании значительного экономического спада из-за эпидемии коронавируса.