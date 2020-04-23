Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии более 3000 человек выздоровели за сутки - больше, чем появилось новых больных

СМИ: Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики объемом 2 трлн евро

Испания: жертв коронавируса уже более 22 тысяч

В Украину возвращаются врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии






Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня

Четверг, 23 апреля 2020, 19:44

Парламент Албании поддержал продление чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Albanian Daily news.

Инициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, поскольку не проводились консультации с экспертами.

Продление чрезвычайного положения было утверждено 91 из присутствующих депутатов (всего их 120), пять проголосовали против и еще 3 воздержались.

Отмечается, что заседание проходило при строгих мерах безопасности, все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках и соблюдали дистанцию.

Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама принял решение урезать зарплаты министров и депутатов в ожидании значительного экономического спада из-за эпидемии коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Карантин Албания
powered by lun.ua