У Німеччині заявили, що пандемія виявила погані кулінарні здібності німців
Федерація німецької харчової промисловості (BVE) заявила, що пандемія коронавірусу викрила погані кулінарні навички серед німців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
"Протягом багатьох років ми знали, що кулінарна компетенція в Німеччині різко знизилася", - заявив генеральний директор BVE Крістоф Мінгофф.
Тепер же через карантинні норми у Німеччині зачинені ресторани, тому люди, які звикли харчуватися у фастфудах та недорогих італійських ресторанах, кинулися в продуктові магазини і повернулися на свої кухні.
"Зараз люди стоять в супермаркетах і ставлять собі питання: "Добре, а як мені самому приготувати гамбургер?" - сказав Мінгофф. За його словами, це явище допомогло пояснити брак певних продуктів в супермаркетах на ранніх стадіях кризи.
Мінгофф додав, що багато людей звикли їсти заздалегідь приготовані страви з ресторанів швидкого харчування, їдалень або пекарень, а тепер повинні змінювати свої звички.
Як повідомлялося, у Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 150 тисяч.