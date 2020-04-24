У Німеччині заявили, що пандемія виявила погані кулінарні здібності німців 

Федерація німецької харчової промисловості (BVE) заявила, що пандемія коронавірусу викрила погані кулінарні навички серед німців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Протягом багатьох років ми знали, що кулінарна компетенція в Німеччині різко знизилася", - заявив генеральний директор BVE Крістоф Мінгофф.

Тепер же через карантинні норми у Німеччині зачинені ресторани, тому люди, які звикли харчуватися у фастфудах та недорогих італійських ресторанах, кинулися в продуктові магазини і повернулися на свої кухні.

"Зараз люди стоять в супермаркетах і ставлять собі питання: "Добре, а як мені самому приготувати гамбургер?" - сказав Мінгофф. За його словами, це явище допомогло пояснити брак певних продуктів в супермаркетах на ранніх стадіях кризи.

Мінгофф додав, що багато людей звикли їсти заздалегідь приготовані страви з ресторанів швидкого харчування, їдалень або пекарень, а тепер повинні змінювати свої звички.

Як повідомлялося, у Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 150 тисяч.