У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 150 тисяч. Кількість нових випадків стабілізувалася, після кількаденного зростання.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це свідчать останні дані Інституту Роберта Коха.

За останні 24 години кількість померлих від коронавірусу у Німеччині зросла на 227 – до 5321 особи. Вчора кількість летальних випадків була дещо меншою – 215 померлих, але позавчора – більшою, 281 особи.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом зросла на 2337 випадків. Це дорівнює показнику середи і менше, ніж вчора – 2352 випадки. До того кількість нових інфікованих зростала 3 дні поспіль.

За останню добу одужали близько 3500 хворих, загалом – вже 106800.

Найбільш постраждалим регіоном залишається Баварія, де зареєстровано 39 399 випадків загалом та 1525 за останні 24 години. На другому місці – Північний Рейн-Вестфалія з 31 106 випадками, з яких 1052 нових за добу, та Баден-Вюртемберг – 29792 випадків, з них 1153 нових за добу.

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У решті федеральних земель заражених значно менше. У Нижній Саксонії, яка за кількістю інфікованих на 4-му місці в країні – 9544 випадки. Найменш постраждали Мекленбург-Передня Померанія та Бремен – там всього 661 та 707 випадків відповідно.

Нагадаємо, 15 квітня канцлерка Німеччини і прем’єри федеральних земель погодили план поступового виходу з карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.

Вже з понеділка, 20 квітня, послабили обмеження для невеликих магазинів.

Водночас канцлер Ангела Меркель наголосила, що Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.