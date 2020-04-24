В Германии заявили, что пандемия выявила плохие кулинарные способности немцев

Федерация немецкой пищевой промышленности (BVE) заявила, что пандемия коронавируса разоблачила плохие кулинарные навыки немцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"На протяжении многих лет мы знали, что кулинарная компетенция в Германии резко снизилась", - заявил генеральный директор BVE Кристоф Мингофф.

Теперь же в связи с карантином в Германии закрыты рестораны, поэтому люди, которые привыкли питаться в фастфудах и недорогих итальянских ресторанах, ринулись в продовольственные магазины и вернулись на свои кухни.

"Сейчас люди стоят в супермаркетах и ​​задают себе вопрос: "Хорошо, а как мне самому приготовить гамбургер?" - сказал Мингофф. По его словам, это явление помогло объяснить отсутствие определенных продуктов в супермаркетах на ранних стадиях кризиса.

Мингофф добавил, что многие люди привыкли есть заранее приготовленные блюда из ресторанов быстрого питания, столовых или пекарен, а теперь должны изменять свои привычки.

Как сообщалось, в Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 150 000.