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Баварія вводить штрафи до 5 тисяч євро за порушення правил щодо носіння масок

П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:42

Німецька федеральна земля Баварія введе штрафи в розмірі до 5000 євро за порушення правил носіння масок під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Максимальне покарання загрожує власникам магазинів, які не слідкуватимуть за тим, щоб їхні співробітники носили засоби захисту.

Люди в магазинах або у громадському транспорті без масок можуть бути оштрафовані на суму до 150 євро.

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Баварія є найбільш постраждалим від коронавірусу регіоном Німеччини з майже 40 000 випадків захворювання і 1500 смертельними випадками.

Всі 16 німецьких федеральних земель з понеділка зроблять обов'язковим носіння масок в громадських місцях.

Нагадаємо, у Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 150 тисяч. Кількість нових випадків стабілізувалася після кількаденного зростання.

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Коронавірус Німеччина
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