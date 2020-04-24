Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Около тысячи человек в Берлине вышли на протест против карантина

Эпидемия в Британии: число погибших превысило 20 тысяч

Эпидемия в Испании: второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших

Коронавирус во Франции: количество смертей за сутки существенно уменьшилось






Бавария вводит штрафы до 5000 евро за нарушение правил ношения масок

Пятница, 24 апреля 2020, 16:42

Немецкая федеральная земля Бавария введет штрафы в размере до 5000 евро за нарушение правил ношения масок во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Максимальное наказание грозит владельцам магазинов, которые не следят за тем, чтобы их сотрудники носили средства защиты.

Люди в магазинах или в общественном транспорте без масок могут быть оштрафованы на сумму до 150 евро.

Читайте также
В Германии заявили, что пандемия выявила плохие кулинарные способности немцев

Бавария является наиболее пострадавшим от коронавируса регионом Германии с почти 40 000 случаев заболевания и 1500 смертельными случаями.

Все 16 немецких федеральных земель с понедельника сделают обязательным ношение масок в общественных местах.

Напомним, в Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 150 000. Количество новых случаев стабилизировалось после многодневного роста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Германия
powered by lun.ua