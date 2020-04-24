Бавария вводит штрафы до 5000 евро за нарушение правил ношения масок

Немецкая федеральная земля Бавария введет штрафы в размере до 5000 евро за нарушение правил ношения масок во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Максимальное наказание грозит владельцам магазинов, которые не следят за тем, чтобы их сотрудники носили средства защиты.

Люди в магазинах или в общественном транспорте без масок могут быть оштрафованы на сумму до 150 евро.

Читайте также В Германии заявили, что пандемия выявила плохие кулинарные способности немцев

Бавария является наиболее пострадавшим от коронавируса регионом Германии с почти 40 000 случаев заболевания и 1500 смертельными случаями.

Все 16 немецких федеральных земель с понедельника сделают обязательным ношение масок в общественных местах.

Напомним, в Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 150 000. Количество новых случаев стабилизировалось после многодневного роста.