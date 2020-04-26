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МЗС просить світ тиснути на РФ для виконання наказу Суду ООН щодо Меджлісу

Неділя, 26 квітня 2020, 11:57

МЗС України у четверту річницю заборони російською окупаційною адміністрацією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу закликає світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у неділю заяві міністерства закордонних справ. 

МЗС нагадало, що Міжнародний суд ООН 19 квітня 2017 року своїм наказом серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс".

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Росія свідомо ігнорує цей припис  наказу Суду ООН вже протягом трьох років, заявили у міністерстві. Питання невиконання Росією наказу буде розглядатись Міжнародним Судом ООН вже під час розгляду справи по суті, зазначили у відомстві.

"У цьому зв’язку закликаємо світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції з метою забезпечення виконання наказу Міжнародного суду ООН та припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - заявили у міністерстві. 

Нагадаємо, в лютому до шостої річниці спроби Росії анексувати Крим Сполучені Штати закликали РФ припинити окупацію українського півострова і переслідування кримських татар.

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